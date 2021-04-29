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Три дивизии ВДВ после учений в Крыму вернулись в пункты дислокации

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Состав трех дивизий Воздушно-десантных войск (ВДВ) России вернулся в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму. Об этом доложил на совещании руководящего состава Вооруженных сил России по итогам контрольных проверок комендующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Личный состав 7-й, 76-й и 98-й дивизий, привлекаемых к внезапной проверке на полигонах Южного военного округа в Республике Крым, сосредоточен в пунктах постоянной дислокации», — сказал Сердюков.

По его словам, воинские железнодорожные эшелоны перевезут их вооружение, военную и спецтехнику к 12 мая.

Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Геннадий Жидко на том же совещании заявил, что подразделения округа вернулись в места базировнания после проведения контрольной проверки.

Он добавил, что более 50 воинских эшелонов и 30 рейсов транспортной авиации были задействованы, чтобы личный состав и военная техника могли вернуться в пункты постоянной дислокации. «Более 150 воинских колонн совершили марш в сопровождении подразделений военной автомобильной инспекции», — сказал Жидко.

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

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6 апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил о проведении 4 тыс. военных учений разного масштаба. Учения должны были пройти во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

О завершении учений Минобороны объявило 22 апреля. Войска начали возвращать в пункты постоянной дислокации на следующий день, полностью они должны вернуться к 1 мая. Шойгу отметил, что цели внезапной проверки были достигнуты полностью.

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