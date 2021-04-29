Три дивизии ВДВ после учений в Крыму вернулись в пункты дислокации

Фото: Минобороны РФ

Состав трех дивизий Воздушно-десантных войск (ВДВ) России вернулся в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму. Об этом доложил на совещании руководящего состава Вооруженных сил России по итогам контрольных проверок комендующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Личный состав 7-й, 76-й и 98-й дивизий, привлекаемых к внезапной проверке на полигонах Южного военного округа в Республике Крым, сосредоточен в пунктах постоянной дислокации», — сказал Сердюков.

По его словам, воинские железнодорожные эшелоны перевезут их вооружение, военную и спецтехнику к 12 мая.

Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Геннадий Жидко на том же совещании заявил, что подразделения округа вернулись в места базировнания после проведения контрольной проверки.