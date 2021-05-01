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Синоптики рассказали, когда ехать на шашлыки в майские праздники

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Благоприятная для шашлыков и поездки на природу погода будет в Москве только 2 мая, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Самая благоприятная погода будет днем 2 мая, будет солнечно, температура составит 12–13 градусов, ночью также осадков не ожидается. А вот вечером 2 мая уже опять подойдет ненастный антициклон», — сказала она.

О том, что в первые дни мая резкого потепления не будет, сообщил РБК также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Москве в конце апреля установилась температура ниже нормы на 3–4 градуса.

«30 апреля будет примерно 13–15 градусов, что ниже нормы примерно на один градус. При этом будет дождливо и ветрено, поэтому мы не будем ощущать это как потепление. В первые дни мая ночью будет около плюс 5–6 градусов, днем — около плюс 10–12 градусов. В общем, начало мая пока прохладное», — резюмировал Вильфанд.

По словам Поздняковой, после того, как регион покинет антициклон, погода вернется к норме — примерно 6 мая. Жары москвичам ждать не стоит, но ночи станут значительно теплее тех, что сейчас держатся в столице, пояснила она. Ближе к 8 мая температура в столице будет около плюс 7–8 градусов ночью и около плюс 15 градусов днем.

Майские праздники после объявления Путина. Календарь
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В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин подписал указ, согласно которому 4–7 мая, которые должны были быть рабочими днями, стали выходными.

Президент принял решение о продлении выходных дней после разговора с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая заявила, что это может помешать распространению COVID-19.

Роспотребнадзор посоветовал россиянам во время длинных выходных воздержаться от приема гостей и уделить время семейному отдыху за пределами города. Ведомство напомнило, что необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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