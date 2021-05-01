Синоптики рассказали, когда ехать на шашлыки в майские праздники

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Благоприятная для шашлыков и поездки на природу погода будет в Москве только 2 мая, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Самая благоприятная погода будет днем 2 мая, будет солнечно, температура составит 12–13 градусов, ночью также осадков не ожидается. А вот вечером 2 мая уже опять подойдет ненастный антициклон», — сказала она.

О том, что в первые дни мая резкого потепления не будет, сообщил РБК также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Москве в конце апреля установилась температура ниже нормы на 3–4 градуса.

«30 апреля будет примерно 13–15 градусов, что ниже нормы примерно на один градус. При этом будет дождливо и ветрено, поэтому мы не будем ощущать это как потепление. В первые дни мая ночью будет около плюс 5–6 градусов, днем — около плюс 10–12 градусов. В общем, начало мая пока прохладное», — резюмировал Вильфанд.

По словам Поздняковой, после того, как регион покинет антициклон, погода вернется к норме — примерно 6 мая. Жары москвичам ждать не стоит, но ночи станут значительно теплее тех, что сейчас держатся в столице, пояснила она. Ближе к 8 мая температура в столице будет около плюс 7–8 градусов ночью и около плюс 15 градусов днем.