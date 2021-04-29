Минюст подал в суд иски о ликвидации двух партий за неучастие в выборах

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минюст России на основании информации от ЦИК подал в Верховный суд иски о ликвидации двух партий за неучастие в выборах в течение семи лет. Об этом «РИА Новости» сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

По информации Шевченко, речь идет о партиях «Интернациональная партия России» и «Партия социальных реформ».

«На основании соответствующей информации Центризбиркома Минюст подал в Верховный суд исковые заявления по ликвидации указанных партий», — сказал он.

Шевченко добавил, что рассмотрение исков Минюста о ликвидации партий назначено в Верховном суде на 18 мая.