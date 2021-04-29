Власти анонсировали проверки мер по COVID в кафе и ТЦ в майские праздники

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В течение майских праздников власти Москвы планируют проверять соблюдение требований по COVID-19 в торговых центрах, ресторанах и кинотеатрах. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Указ мэра о сохранении тех требований по нераспространению коронавируса, жесткие требования по ношению масок и перчаток, соблюдение дистанции и рассадка на летних верандах — обязательно. Поэтому мы будем проверять рестораны, торговые центры, кинотеатры, с тем чтобы эти требования четко выполнялись», — сообщил Немерюк.

При этом Немерюк отметил, что столичные власти не планируют вводить дополнительных ограничений по работе предприятий торговли и услуг. Кафе и рестораны в нерабочие дни будут работать в обычном режиме.

Президент России Владимир Путин по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой 23 апреля подписал указ о продлении нерабочих дней на весь период с 1 по 10 мая. До этого россияне должны были работать 4–7 мая. Такое решение было принято, чтобы не допустить осложнения ситуации с коронавирусом.