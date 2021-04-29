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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве впервые с января выявили более 3 тыс. случаев COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве выявили 3215 случаев заражения коронавирусом за сутки, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. 56 человек умерли, выздоровели 1954.

Последний раз более 3 тыс. случаев фиксировалось 24 января, когда было выявлено 3069 случаев заражения. Более 3,2 тыс. случаев до этого обнаруживали в столице 21 января — 3458.

С начала эпидемии в столице было зарегистрировано 1 090 149 случаев заболевания COVID-19, умерли 18 258 человек, вылечились 989 411.

Число новых заражений в России снова превысило 9 тыс. за сутки
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

20 апреля мэр Сергей Собянин заявил, что последние две-три недели эпидемическая ситуация в городе стала ухудшаться. Через день, 22 апреля, в Москве выявили 2704 случая COVID-19, тогда как днем раньше суточный прирост составлял 1988.

После скачка число выявленных за сутки случаев COVID-19 превышало 2,5 тыс. несколько дней подряд: 23-го, 24-го, 25-го и 26 апреля. 27 апреля было зафиксировано 2098 случаев заболевания, накануне, 28-го, — 1840 случаев.

В середине апреля Собянин сообщал, что более чем миллиону москвичей ввели первый компонент вакцины против коронавируса. Обе инъекции получили свыше 820 тыс. жителей.

Тем не менее власти Москвы не будут вводить новые ограничения для предприятий торговли и общепита в майские праздники. Россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 10 мая.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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