В Москве впервые с января выявили более 3 тыс. случаев COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве выявили 3215 случаев заражения коронавирусом за сутки, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. 56 человек умерли, выздоровели 1954.

Последний раз более 3 тыс. случаев фиксировалось 24 января, когда было выявлено 3069 случаев заражения. Более 3,2 тыс. случаев до этого обнаруживали в столице 21 января — 3458.

С начала эпидемии в столице было зарегистрировано 1 090 149 случаев заболевания COVID-19, умерли 18 258 человек, вылечились 989 411.

20 апреля мэр Сергей Собянин заявил, что последние две-три недели эпидемическая ситуация в городе стала ухудшаться. Через день, 22 апреля, в Москве выявили 2704 случая COVID-19, тогда как днем раньше суточный прирост составлял 1988.