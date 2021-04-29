Рогозин по-чешски ответил на твит подписчика о «потемкинской деревне»

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на чешском языке одному из своих подписчиков в Twitter, который ранее на чешском языке назвал строящийся в Москве Национальный космический центр потемкинской деревней. Ответ Рогозина опубликован на его личной странице в Twitter.

«Ты ревнуешь? Раньше в Чехословакии было много заводов и талантливых инженеров. Теперь есть только такие люди, как ты», — написал Рогозин в ответ подписчику.

Пользователь Twitter, к которому обратился Рогозин, ранее процитировал сообщение главы «Роскосмоса», в котором говорилось о строительстве Национального космического центра.

Центр будет располагаться в Москве, рядом с ракетным заводом Центра Хруничева в московском районе Фили. Рогозин написал, что площадь будущего объекта составляет 250 тыс. кв. м, а сам он станет местом работы для 20 тыс. инженеров и конструкторов «Роскосмоса».