Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние недели ситуация с распространением коронавируса в столице стала ухудшаться. Об этом написал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», — отметил он.

За последние 24 часа в городе зарегистрировали 1996 новых случаев заболевания COVID-19. Менее 2 тыс. заболевших в столице обнаружили впервые с 14 апреля, предыдущие пять дней число выявленных заражений стабильно держалось выше этой отметки. Пока больше всего новых зараженных COVID-19 за одни сутки в Москве выявили 17 апреля — 2 822 случая.

Общее число зараженных коронавирусом в Москве перевалило за миллион.