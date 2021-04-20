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Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние недели ситуация с распространением коронавируса в столице стала ухудшаться. Об этом написал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», — отметил он.

Число заражений COVID-19 в России упало до минимума с конца сентября
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

За последние 24 часа в городе зарегистрировали 1996 новых случаев заболевания COVID-19. Менее 2 тыс. заболевших в столице обнаружили впервые с 14 апреля, предыдущие пять дней число выявленных заражений стабильно держалось выше этой отметки. Пока больше всего новых зараженных COVID-19 за одни сутки в Москве выявили 17 апреля — 2 822 случая.

Общее число зараженных коронавирусом в Москве перевалило за миллион.

По всей России за истекшие сутки впервые с конца сентября зафиксировали 8164 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших СOVID-19 превысило 4 млн человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
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0
от 60 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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