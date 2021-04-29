В Германии сотрудницу больницы заподозрили в убийстве четырех пациентов

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Полиция немецкого Потсдама (федеральная земля Бранденбург) ведет расследование убийства четырех человек в оздоровительном центре ассоциации Оберлинхаус, которая занимается поставкой услуг здравоохранения. Об этом сообщает газета Potsdamer Neueste Nachrichten.

Полиция задержала подозреваемую — 51-летнюю сотрудницу медучреждения. Обстоятельства преступления, как и мотив убийства, пока остаются неясными.

По данным издания, женщина пришла домой с работы и рассказала мужу об убийстве, после чего об этом сообщили в полицию.

Тела были найдены вечером 28 апреля в разных палатах. Как отметили в полиции, травмы у всех жертв появились после «жесткого внешнего насильственного воздействия». По информации Bild, убийства были совершены ножом. Пятый человек получил тяжелые ранения.