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В Германии бывший санитар признался в убийстве 100 пациентов
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В Германии бывший санитар признался в убийстве 100 пациентов
Общество, 17:30
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В Германии бывший санитар признался в убийстве 100 пациентов

В Германии бывший санитар Нильc Хёгель признался в убийстве 100 пациентов. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что он убил 36 пациентов в Ольденбурге и 64 в Дельменхорсте в период с 1999 по 2005 год. Хёгель убивал своих жертв с помощью инъекций. Прокурор заявил, что Хёгель хотел произвести впечатление на коллег, реанимировав пациентов, у которых после его действий останавливалось сердце.

В Ольденбурге 30 октября началось новое заседание по делу санитара. В рамках дела были эксгумированы останки 130 человек для проведения токсикологического анализа. Следователи полагают, что Хёгель мог убить больше людей, но установить всех невозможно, потому что тела некоторых его пациентов были кремированы.

Обвинение в убийстве 97 человек Хёгелю предъявили в январе. Следователи изучили более 500 медицинских карт пациентов и сотни других документов в больницах.

Впервые Хёгеля арестовали в 2005 году за инъекцию непрописанного лекарства пациенту больницы в Дельменхорсте. В 2008 году он был приговорен к семи годам лишения свободы за попытку убийства. В 2014–2015 годах его признали виновным в убийстве двух человек и в попытке убийства еще двух. Позднее его приговорили к пожизненному заключению.

Теги: санитарный врач , Германия , Убийство
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