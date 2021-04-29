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В Индию прилетел первый самолет МЧС России с гуманитарной помощью

Самолет МЧС России с грузом медицинского оборудования, которое было направлено Индии для борьбы с коронавирусом, приземлился в в Нью-Дели. Об этом сообщил представитель посольства России в Индии Дмитрий Солодов, передает ТАСС.

«Самолет приземлился. Будет еще один борт. Его ждем через несколько часов», — сказал Солодов.

Россия передаст Индии 200 тыс. упаковок препарата против СOVID-19
Общество
Фото:Amit Dave / Reuters

28 апреля из России в Индию вылетели два самолета с партией гуманитарной помощи, которую Москва отправила в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Индии.

В пресс-службе МЧС России РБК сообщали, что самолеты доставят более 22 т груза: 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов, а также 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

Ранее об экстренной помощи Индии, где резко возросло число заразившихся коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с индийским премьером Нарендрой Моди.

Рекордный показатель заболеваемости коронавируса в Индии был зафиксирован 25 апреля. Тогда за сутки было выявлено почти 353 тыс. случаев. Согласно данным Минздрава страны, общее число заболевших COVID-19 там составляет почти 18 млн, умерли от вируса свыше 200 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Индия МЧС России гуманитарная помощь коронавирус
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Первый самолет МЧС с гуманитарной помощью из-за COVID-19 вылетел в Индию
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