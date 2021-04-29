В Индию прилетел первый самолет МЧС России с гуманитарной помощью

Самолет МЧС России с грузом медицинского оборудования, которое было направлено Индии для борьбы с коронавирусом, приземлился в в Нью-Дели. Об этом сообщил представитель посольства России в Индии Дмитрий Солодов, передает ТАСС.

«Самолет приземлился. Будет еще один борт. Его ждем через несколько часов», — сказал Солодов.

28 апреля из России в Индию вылетели два самолета с партией гуманитарной помощи, которую Москва отправила в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Индии.

В пресс-службе МЧС России РБК сообщали, что самолеты доставят более 22 т груза: 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов, а также 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов.



Ранее об экстренной помощи Индии, где резко возросло число заразившихся коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с индийским премьером Нарендрой Моди.