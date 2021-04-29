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Экономика ,  
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В России зафиксировали снижение цен на яйца

С начала текущей недели производители зафиксировали снижение отпускных цен на яйца. Об этом сообщил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в интервью «Известиям».

По словам Лахтюхова, торговые сети уже запаслись продукцией накануне празднования Пасхи, поэтому снизили объемы закупок у производителей. Таким образом, снижение спроса на яйца повлекло за собой и уменьшение отпускной цены.

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева сообщила изданию, что отпускные цены производителей уже уменьшились на яйцо столовое 1 и 2 категории на 5–10%.

ФАС начала внеплановую проверку цен на яйца, мясо птицы и овощи
Экономика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Также замедление роста цен на яйца заметили в Минсельхозе. Там допустили, что стоимость продукции продолжит снижаться в ближайшее время.

Согласно последним данным Росстата, в январе средняя по России цена за десяток яиц составила 75,38 руб., в феврале — 77,13 руб. (рост на 2% к началу года), в марте — 81,33 руб. (почти 8%).

В начале апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановую проверку после сообщений о росте цен на мясо птицы, яйца и овощи.

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В ведомстве пообещали проверить крупнейших производителей яиц и мяса птицы на предмет «возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков», сообщили в ФАС.

Помимо этого, ведомство должно было проанализировать ценообразование и определение розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей, а производителей плодоовощной продукции ждут камеральные проверки. При этом в Минсельхозе не увидели предпосылок для существенного роста цен на птицу и яйца.

В феврале «Известия» сообщали, что торговые сети уведомили Минпромторг о готовности повысить цены на мясо птицы и яйца до 10%.

куриные яйца Россия цена Минсельзоз
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