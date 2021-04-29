В России зафиксировали снижение цен на яйца

С начала текущей недели производители зафиксировали снижение отпускных цен на яйца. Об этом сообщил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в интервью «Известиям».

По словам Лахтюхова, торговые сети уже запаслись продукцией накануне празднования Пасхи, поэтому снизили объемы закупок у производителей. Таким образом, снижение спроса на яйца повлекло за собой и уменьшение отпускной цены.

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева сообщила изданию, что отпускные цены производителей уже уменьшились на яйцо столовое 1 и 2 категории на 5–10%.

Также замедление роста цен на яйца заметили в Минсельхозе. Там допустили, что стоимость продукции продолжит снижаться в ближайшее время.