Байден пожаловался на унаследованную в глубоком кризисе страну

Президент США Джо Байден во время традиционного выступления перед членами обеих палат Конгресса заявит, что «унаследовал находящуюся в кризисе страну». Выдержки из речи американского президента опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Прошло 100 дней с тех пор, как я принес присягу, снял руку с нашей семейной Библии и унаследовал находящуюся в кризисе страну. Самая страшная пандемия за последнее столетие. Худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Ужаснейшее нападение на нашу демократию со времен Гражданской войны», — говорится в речи Байдена.

При этом глава государства считает, что спустя 100 дней он может отчитаться перед США в том, что страна «снова на ходу, превращая опасности в перспективы, кризис — в возможности, а поражения — в преимущества».