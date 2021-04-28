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Власти Москвы обратились к Насте Ивлеевой

Фото: _agentgirl_ / Instagram
Фото: _agentgirl_ / Instagram

Департамент транспорта Москвы обратился к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой по поводу нарушения правил парковки. Сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

«Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. <...> Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков», — говорится в сообщении.

В дептрансе указали, что автомобиль Ивлеевой был припаркован у дома № 5 в Нижнем Сусальном переулке. Машину эвакуировали на одну из спецстоянок города.

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В Москве в начале апреля на 193 участках улиц в Москве поменялись тарифы на парковку — на части улиц они снизились, а на других поднялись. Также власти города ввели новые места платной парковки.

Помимо этого, в столице поднялись цены на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. В случае своевременной оплаты эвакуации ее стоимость будет снижена. Например, перемещение автомобиля категории B мощностью от 80 до 250 л.с. в 2021 году стоит 9130 руб., но если оплатить его вовремя, то цена будет 6450 руб. либо 4837 руб., если заплатить еще до получения. Ранее тариф составлял 5595 руб., таким образом, цены повысились на 13%.

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