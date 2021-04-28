Власти Москвы обратились к Насте Ивлеевой

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Департамент транспорта Москвы обратился к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой по поводу нарушения правил парковки. Сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

«Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. <...> Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков», — говорится в сообщении.

В дептрансе указали, что автомобиль Ивлеевой был припаркован у дома № 5 в Нижнем Сусальном переулке. Машину эвакуировали на одну из спецстоянок города.

В Москве в начале апреля на 193 участках улиц в Москве поменялись тарифы на парковку — на части улиц они снизились, а на других поднялись. Также власти города ввели новые места платной парковки.