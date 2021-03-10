Организатор опроверг салют в честь 30-летия Насти Ивлеевой в Казани

В компании «Фейерверк-Мастер» опровергли сообщения о том, что телеведущая Настя Ивлеева устроила в Казани фейерверк в честь своего 30-летия. Об этом РБК сказал представитель компании. Там назвали акцию благотворительной.

По данным «Татар-информ», из-за салюта в отношении компании возбуждено административное дело о нарушении правил пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП), ей грозит штраф. По оценке специалистов, фейерверк относился к четвертому классу опасности пиротехнических изделий, то есть это профессиональная пиротехника.

Как заявили РБК в компании, салют был в честь женщин по случаю 8 Марта.

«У нас не было салюта в день рождения Насти Ивлеевой, это был фейерверк в честь 8 марта. На данный момент мы ждем, пока сотрудники МЧС свяжутся с нами. По технике безопасности все было в порядке, безопасно», — сказали в «Фейерверк-Мастер».