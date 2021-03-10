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Организатор опроверг салют в честь 30-летия Насти Ивлеевой в Казани

В компании «Фейерверк-Мастер» опровергли сообщения о том, что телеведущая Настя Ивлеева устроила в Казани фейерверк в честь своего 30-летия. Об этом РБК сказал представитель компании. Там назвали акцию благотворительной.

По данным «Татар-информ», из-за салюта в отношении компании возбуждено административное дело о нарушении правил пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП), ей грозит штраф. По оценке специалистов, фейерверк относился к четвертому классу опасности пиротехнических изделий, то есть это профессиональная пиротехника.

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Как заявили РБК в компании, салют был в честь женщин по случаю 8 Марта.

«У нас не было салюта в день рождения Насти Ивлеевой, это был фейерверк в честь 8 марта. На данный момент мы ждем, пока сотрудники МЧС свяжутся с нами. По технике безопасности все было в порядке, безопасно», — сказали в «Фейерверк-Мастер».

Там пояснили, что заявку на организацию фейерверка не успели согласовать с властями из-за праздников.

«Все прошло хорошо, без происшествий. По количеству залпов, конкретным цифрам — вопрос к нашим пиротехникам, финансовыми вопросами я не занимаюсь. Это средняя ценовая категория мероприятия», — добавил представитель компании.

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Он отметил, что это «благотворительный жест», его целью было поздравить женщин с праздником. «Насколько я понял, это был ее [Насти Ивлеевой] подарок женщинам в городе Казани. Никакого финансового вознаграждения со стороны Насти Ивлеевой не было, это была чисто благотворительная акция была. Была договоренность: давайте вместе организуем на 8 Марта фейерверк», — рассказал собеседник РБК.

Сама Ивлеева в своем Instagram писала, что «почти в десятке городов» прошли показы фильма «Девчата» и «красивейшие салюты» по случаю дня рождения.

телеведущая салют Казань день рождения 8 Марта новости
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