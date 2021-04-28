Медведев предложил оценить затраты на переезд чиновников из центра Москвы

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Москву нужно разгружать, но при этом необходимо оценивать затратность организации переезда государственных служащих из центра столицы. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».

«Если говорить о переезде государственных служащих, то здесь нужно оценивать адекватность затрат. Скажем по-честному, это большие деньги. И вот сейчас, выбирая между тем, чтобы их истратить, например, на социальные программы, на ту же самую медицину и образование, и переездом пусть даже в благих целях, чиновников в какие-то другие места, конечно, государство делает выбор в пользу первого», — сказал Медведев.

По его словам, он по-прежнему считает, что столицу нужно разгружать. В том числе из-за этого возник проект Новой Москвы, который сейчас «достаточно успешно реализуется властями», добавил зампред Совета безопасности.

Новая Москва — территории, присоединенные к столице в ходе проекта по расширению столицы. Официальное расширение административных границ Москвы за счет территории Подмосковья произошло 1 июля 2012 года, в результате чего площадь города увеличилась примерно в 2,4 раза.