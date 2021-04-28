Медведев предложил оценить затраты на переезд чиновников из центра Москвы
Москву нужно разгружать, но при этом необходимо оценивать затратность организации переезда государственных служащих из центра столицы. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».
«Если говорить о переезде государственных служащих, то здесь нужно оценивать адекватность затрат. Скажем по-честному, это большие деньги. И вот сейчас, выбирая между тем, чтобы их истратить, например, на социальные программы, на ту же самую медицину и образование, и переездом пусть даже в благих целях, чиновников в какие-то другие места, конечно, государство делает выбор в пользу первого», — сказал Медведев.
По его словам, он по-прежнему считает, что столицу нужно разгружать. В том числе из-за этого возник проект Новой Москвы, который сейчас «достаточно успешно реализуется властями», добавил зампред Совета безопасности.
Новая Москва — территории, присоединенные к столице в ходе проекта по расширению столицы. Официальное расширение административных границ Москвы за счет территории Подмосковья произошло 1 июля 2012 года, в результате чего площадь города увеличилась примерно в 2,4 раза.