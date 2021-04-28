Ливанов назвал причину ухода из советников по отношениям с Украиной

Дмитрий Ливанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов оставил должность специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Украиной из-за отсутствия необходимости и содержания в этой деятельности. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Эта работа, по сути, не велась. Именно поэтому я и оставил эту должность. Поскольку уровень взаимоотношений между нашими странами оказался таков, что этой работы фактически не велось и контактов между соответствующими ведомствами с двух сторон не было», — пояснил он.

По словам Ливанова, если отношения России и Украины изменятся, то появится и потребность в этой деятельности и должности.

Дмитрий Ливанов был назначен спецпредставителем в августе 2016 года. Он сменил на посту Михаила Зурабова. Однако в октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил его от занимаемой должности.