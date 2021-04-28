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В России прибывающих из Индии обязали проверяться на COVID-19 в аэропорту

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Всем пассажирам, прилетающим в Россию из Индии, с 27 апреля делают тест на коронавирус прямо в аэропорту. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-конгрессе «Молекулярная диагностика и биобезопасность», передает ТАСС.

«Со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все-все люди, которые прилетают оттуда, тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль», — сказала глава ведомства.

Что происходит в Индии при рекордной заболеваемости COVID-19. Фотогалерея
Фотогалерея 

Попова объяснила, что контроль прилетевших будет проходить в два этапа. В аэропорту пассажиры должны пройти экспресс-тест на коронавирус, а позднее — сдать классический ПЦР-тест.

По ее словам, дополнительный контроль возможен благодаря принятому Роспотребнадзором постановлению о выборочном контроле иностранцев, прибывающих в Россию.

Пресс-служба МИД России сообщила о планах доставки срочным рейсом в Индию партии медицинской помощи в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. По сообщению ведомства, в ближайшие дни МЧС России привезет в Индию кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, препараты против COVID-19 и лекарственные средства.

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С 27 января Россия возобновила авиарейсы из Москвы в столицу Индии, Нью-Дели. При этом поездки в Индию в туристических целях запрещены. Однако в страну могут въехать граждане Индии, те, кто постоянно проживает там, дипломаты и некоторые другие категории.

Индия поставила антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Политика
Фото:Anindito Mukherjee / Getty Images

В Индии началась третья волна коронавируса, которая стала рекордной по количеству заболевших. С 1 марта 2021 года число случаев заражения COVID-19 росло, а в воскресенье, 25 апреля, в стране зафиксировали рекордный показатель заболеваемости за сутки — почти 353 тыс. случаев. 26 апреля число заболевших в Индии составило 323 023. Это меньше, чем за предыдущие сутки, однако больше, чем в любой другой стране.

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Источник: JHU
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