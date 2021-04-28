В России прибывающих из Индии обязали проверяться на COVID-19 в аэропорту

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Всем пассажирам, прилетающим в Россию из Индии, с 27 апреля делают тест на коронавирус прямо в аэропорту. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-конгрессе «Молекулярная диагностика и биобезопасность», передает ТАСС.

«Со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все-все люди, которые прилетают оттуда, тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль», — сказала глава ведомства.

Попова объяснила, что контроль прилетевших будет проходить в два этапа. В аэропорту пассажиры должны пройти экспресс-тест на коронавирус, а позднее — сдать классический ПЦР-тест.

По ее словам, дополнительный контроль возможен благодаря принятому Роспотребнадзором постановлению о выборочном контроле иностранцев, прибывающих в Россию.