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Общество ,  
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В Риге при пожаре в хостеле погибли восемь человек

Фото: Reuters
Фото: Reuters

В хостеле в центре Риги произошел пожар, жертвами стали восемь человек. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на пожарных.

Сообщение о возгорании в шестиэтажном здании на улице Меркеля поступило в 5:00. Горели последний этаж и крыша. По данным агентства, пожар произошел в хостеле Japanese Style Centrum.

Пожарные начали спасательную операцию, однако восемь человек спасти не удалось. Девятерых передали медикам, еще 20 человек были эвакуированы.

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Как сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис в Twitter, большинство погибших — иностранцы. По его данным, полиция обнаружила, что в хостеле не соблюдались ограничения по коронавирусу, а также распространялись наркотики. Загоревшееся здание принадлежит государству.

Пожарные сообщили, что пожар локализовали в 8:03, площадь возгорания составила 250 кв. м.

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