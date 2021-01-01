В Риге при взрыве в жилом доме пострадали четыре человека

В столице Латвии ночью произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба страны в Twitter.

«В 01.22 (02:22 по мск) поступил звонок в Риге, в Агенскалнсе, где, по предварительной информации, произошел взрыв в жилом доме», — сообщили спасатели.

В результате взрыва частично обрушилось трехэтажное здание. На 2-ом и 3-ем этажах произошло возгорание, впоследствии огонь распространился на крышу здания. На месте работают спасатели. Пожарно-спасательная служба сообщает об одном пострадавшем и пяти эвакуированных.

Delfi со ссылкой на представителя службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщает о четырех пострадавших, двое из которых получили «серьезные травмы». Представитель VUGD Агрита Витола передала изданию, что трехэтажное здание частично обрушилось.