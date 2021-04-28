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Президент Сомали отказался продлевать свои полномочия на два года

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед отказался продлевать свои полномочия на два года. Текст его заявления опубликовало государственное Radio Muqdisho.

«Как гарант Конституции я должен уравновесить ранее принятое политическое соглашение и последний закон, который приняла Народная палата. В субботу я предстану перед Народной палатой Федеративной Республики Сомали, чтобы восстановить избирательный процесс в стране», — сказал Мохамед.

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Фото:Senior Airman Kristin Savage / Combined Joint Task Force - Horn of Africa / AP

Соглашение о проведении выборов было заключено 17 сентября 2020 года по итогам переговоров с участием президента страны, премьер-министра, министров, глав регионов и мэра столицы. Оно устанавливает условия проведения выборов в органы государственной власти и предвыборной кампании.

12 апреля этого года парламент Сомали принял закон, по которому выборы в стране должны будут пройти не позднее, чем через два года. В течение этого срока должны действовать и полномочия нынешнего президента — Мохамеда. При этом изначально выборы должны были пройти еще до 1 февраля 2021-го.

Оппозиция раскритиковала решение о продлении срока полномочий действующего президента и назвала его незаконным. В сомалийской столице Могадишо вспыхнули акции протесты, начались столкновения оппозиционных сил с военными. В результате повстанцам удалось захватить северные кварталы города.

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