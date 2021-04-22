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Политика ,  
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Госдеп заявил о достижении прогресса в переговорах с Ираном

В переговорах с Ираном по возобновлению ядерной сделки есть определенный прогресс, но основная часть работы еще впереди. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Определенный прогресс был достигнут. <...> Большая часть работы в этом направлении, вероятно, еще впереди», — сказал Прайс.

По его словам, на пути к успеху переговоров стоит ряд вызовов. В частности, недоверие сторон и ведение переговоров через посредников. Но, несмотря на это, Прайс назвал диалог с Ираном конструктивным и выразил надежду на дальнейший прогресс в этом направлении.

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При этом представитель Госдепа отметил, что в вопросах санкций США будут идти на уступки лишь в тех сферах, которые напрямую связаны с иранской ядерной программой.

«У Ирана не должно быть иллюзий, что мы перестанем считать его ответственным за нарушения прав человека, за развертывание программы баллистических ракет, за поддержку терроризма в регионе», — сказал Прайс. При этом список санкций, которые США готовы снять, Ирану уже переданы, отметил представитель Госдепа.

Ядерную сделку Иран заключил в 2018 году с Россией, Соединенными Штатами, Великобританией, ФРГ и Китаем. По соглашению, страны обязывались отказаться от санкций в отношении Ирана, а тот в обмен обязан был свернуть программу создания ядерного оружия. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа вышла из сделки. Трамп обвинил Иран в нарушении соглашения и вернул санкции. Тегеран в ответ отказался выполнять отдельные условия сделки.

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В начале апреля этого года США заявили о намерении вернуться в соглашение. Иран при этом отказался от участия в прямых переговорах и потребовал для начала снять санкции. Власти страны заявили, что только после этого готовы будут к выполнению условий сделки.

В Госдепе тогда заявили о невозможности снять все санкции, которые были введены с 2017 года. В то же время, США указали на готовность снять те ограничения, которые напрямую связаны со сделкой.

Госдеп Иран переговоры Иранская ядерная программа
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