Госдеп заявил о достижении прогресса в переговорах с Ираном

В переговорах с Ираном по возобновлению ядерной сделки есть определенный прогресс, но основная часть работы еще впереди. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Определенный прогресс был достигнут. <...> Большая часть работы в этом направлении, вероятно, еще впереди», — сказал Прайс.

По его словам, на пути к успеху переговоров стоит ряд вызовов. В частности, недоверие сторон и ведение переговоров через посредников. Но, несмотря на это, Прайс назвал диалог с Ираном конструктивным и выразил надежду на дальнейший прогресс в этом направлении.

При этом представитель Госдепа отметил, что в вопросах санкций США будут идти на уступки лишь в тех сферах, которые напрямую связаны с иранской ядерной программой.