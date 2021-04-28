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Новак назвал ожидаемые цены на нефть до конца 2021 года

BRENT BRENT $65,93 +0,37%

Цены на нефть сейчас колеблются в районе $62-66 за барр. и могут остаться на этом уровне до конца текущего года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью «России 24».

«Мы видим, что цены на рынке сегодня более-менее стабильны: они колеблются в районе $62-66 за баррель. Надеемся, что такая стабильная ситуация и будет до конца года. Мы будем мониторить ее, следить, чтобы обеспечивать баланс спроса и предложения», — сказал Новак.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

В ходе интервью вице-премьер отметил, что ОПЕК+ подтвердило решение нарастить нефтедобычу в мае — июле этого года. В мае и июне добычу нефти нарастят на 350 тыс. барр. в стуки, в июле — на 440 тыс. барр.

Решение о наращивании нефтедобычи страны ОПЕК+ приняли в начале апреля. Тогда эксперты прогнозировали РБК рост цен на нефть из-за того, что увеличение объемов ее добычи будет более медленным, чем ожидалось. Дополнительным стимулом повышения цен может стать сезонное увеличение спроса на нефтепродукты из-за постепенного снятия связанных с COVID-19 ограничений.

После этого Новак заявил, что Россия намерена нарастить добычу нефти в рамках принятых соглашений. Вице-премьер тогда отмечал высокий уровень исполнения договоренностей ОПЕК+. По его словам, в феврале он составил 113%.

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До этого, в феврале, Новак сообщал, что средняя цена на нефть в 2021 года будет в диапазоне от $45 до $60 за барр. Сейчас Brent на Лондонской бирже ICE торгуется по цене $66,55 за барр. Стоимость июньских фьючерсов WTI — $63,04.

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