МИД предложил США обсудить вопросы стабильности после послания Путина

Сергей Рябков (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Москва предложила администрации президента США Джо Байдена начать диалог по стратегической стабильности в русле заявлений президента России Владимира Путина во время послания Федеральному собранию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на совещании в Совете Федерации, посвященном кризису системы контроля над вооружениями, передает ТАСС.

«Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем», — сказал Рябков.

По его словам, Вашингтон верит «в возможность достичь для себя абсолютной безопасности». Поэтому контроль над вооружениями становится для США «обузой»: он сковывает возможности по наращиванию военного потенциала и силовому давлению на оппонентов, отметил Рябков.

Во время послания Федеральному собранию 21 апреля Путин заявил, что Россия настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением и обеспечением глобальной стабильности. По его словам, нужно выработать «уравнение безопасности», включающее не только традиционные стратегические вооружения, но также все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения.