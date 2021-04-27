Воробьев пообещал ограничить вырубки в Подмосковье «защитой лесопатолога»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,96 (+0,19) Инвестиции, 13:08
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (+0,02) Инвестиции, 13:08
В РФС признали ошибочным удаление игрока ЦСКА в матче против «Спартака» Спорт, 18:38 В ВОЗ предупредили об опасности COVID-19 на фоне «мягкого плато» в России Общество, 18:37 Как передать свой бизнес детям. План действий РБК и СберПервый, 18:36 Врач сборной России сообщил о состоянии заболевшего COVID-19 Головина Спорт, 18:26 Глава СБР рассказал о подготовке биатлонистов к олимпийскому сезону Спорт, 18:20 Сбербанк раскрыл режим работы отделений на майских праздниках Финансы, 18:15 «Норникель» проведет обратный выкуп акций на $2 млрд Инвестиции, 18:14 Как устроен международный криптобизнес и почему новички теряют средства Крипто, 18:10 Зеленский заявил об альтернативе по Донбассу с «мощными игроками» Политика, 18:09 Воробьев пообещал ограничить вырубки в Подмосковье «защитой лесопатолога» Экономика, 18:08 Как устроен международный криптобизнес и почему новички теряют средства Крипто, 18:02 МИД предложил США обсудить вопросы стабильности после послания Путина Политика, 18:01 Что такое бизнес-экосистемы и зачем они нужны Экономика инноваций, 18:00 В Киеве оценили необходимость эвакуации украинских дипломатов из России Политика, 17:56
Экономика ,  
0 

Воробьев пообещал ограничить вырубки в Подмосковье «защитой лесопатолога»

Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал прекратить вырубку леса для создания новых карьеров и добычи песка. Об этом он заявил в ходе ежегодного обращения к жителям.

Воробьев счел «варварством» добычу песка за счет вырубки «вековых сосен», хотя для развития экономики и необходимы строительные материалы.

«Черных лесорубов» с техникой в лесу приравняют к нелегальным рубкам
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

«Мы чувствуем недовольство тем, как ведется разработка недр. Развивать экономику без строительных материалов невозможно, но добывать песок, срубая вековые сосны, — это варварство. Поэтому поручаю профильному блоку исключить вырубки [деревьев] для создания новых карьеров», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Глава региона также сообщил, что со следующего года будут прекращены сплошные санитарные рубки, которые проводились, чтобы устранить последствия нашествия жука короеда-типографа в 2010 году. Специалисты очистили лес от вредителя и высадили саженцы на площади 50 тыс. га.

«Теперь рубки будут [осуществляться] только после общественных слушаний и защиты [проекта вырубки] лесопатологов у старосты и у жителей», — отметил Воробьев.

Подмосковье справилось с вредителем в 2014 году. Тогда специалисты проводили санитарные рубки на большой территории, а зараженную древесину сжигали. Летом Воробьеву пришлось извиняться перед жителями Москвы за запах гари из-за сжигания порубочных остатков. Сжигание древесины приостановили до конца осени.

Читайте на РБК Pro
Марк Уолинн — РБК Pro: «Потомкам рабов трудно добиться успеха» Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Какие ошибки стоили Intel статуса лидера Абьюз на работе: как выйти из ситуации без ущерба для себя и карьеры
Андрей Воробьев Подмосковье вырубка леса короед
Материалы по теме
Власти разрешат бизнесу заказывать восстановление лесов
Общество
Более половины россиян увидели ухудшение экологической ситуации в стране
Общество
Мишустин утвердил ужесточение ответственности за незаконный вывоз леса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter