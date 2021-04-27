Воробьев пообещал ограничить вырубки в Подмосковье «защитой лесопатолога»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал прекратить вырубку леса для создания новых карьеров и добычи песка. Об этом он заявил в ходе ежегодного обращения к жителям.

Воробьев счел «варварством» добычу песка за счет вырубки «вековых сосен», хотя для развития экономики и необходимы строительные материалы.

«Мы чувствуем недовольство тем, как ведется разработка недр. Развивать экономику без строительных материалов невозможно, но добывать песок, срубая вековые сосны, — это варварство. Поэтому поручаю профильному блоку исключить вырубки [деревьев] для создания новых карьеров», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Глава региона также сообщил, что со следующего года будут прекращены сплошные санитарные рубки, которые проводились, чтобы устранить последствия нашествия жука короеда-типографа в 2010 году. Специалисты очистили лес от вредителя и высадили саженцы на площади 50 тыс. га.