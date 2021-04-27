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Общество ,  
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В Москве задержали напавшего с ножом на подростка в метро

Вход на станцию метро «Боровицкая»
Вход на станцию метро «Боровицкая» (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

В Москве был задержан 63-летний мужчина, который ранил ножом 16-летнего подростка на станции метро «Боровицкая». Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу.

По данным следователей, 26 апреля на платформе станции «Боровицкая» пьяный мужчина вступил в конфликт с подростком и ударил его ножом в область шеи и грудной клетки. Молодой человек начал сопротивляться, позднее подростка госпитализировали.

Подозреваемый, являющийся уроженцем Вологодской области, ранее был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления, отметили в СК. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

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В конце марта в Солнечногорске 26-летний мужчина нанес ножевые ранения 15-летнему школьнику. Мальчик познакомился с мужчиной на остановке, тот пригласил его к себе домой и там нанес ему 38 ударов ножом. Мальчик погиб на месте. СК завел дело.

Москва Следственный комитет по Москве ножевое ранение
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