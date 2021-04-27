Защита ФБК обжалует решение суда о запрете «определенных действий»

Иван Павлов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Защита Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) обжалует применение к фонду «запрета определенных действий» в рамках иска о признании экстремистской организацией. Об этом рассказал РБК адвокат Иван Павлов.

Накануне в Москве начался судебный процесс по иску прокуратуры о признании ФБК, а также Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, также внесен Минюстом в реестр иноагентов) экстремистскими организациями.

Во вторник, 27 апреля, Мосгорсуд запретил ФБК и ФЗПГ совершать определенные действия. При этом в суде не привели перечень запретов, так как дело этих организаций рассматривается в закрытом режиме.

Как ранее рассказал Павлов РБК, прокуратура просила о четырех запретах для ФБК и ФЗПГ: распространять информацию о себе в СМИ и интернете, участвовать в выборах и референдумах, организовывать и проводить публичные мероприятия, а также использовать банковские счета (за исключением уплаты налогов, зарплат и других обязательных выплат).