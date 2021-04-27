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Дело Навального ,  
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Защита ФБК обжалует решение суда о запрете «определенных действий»

Иван Павлов
Иван Павлов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Защита Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) обжалует применение к фонду «запрета определенных действий» в рамках иска о признании экстремистской организацией. Об этом рассказал РБК адвокат Иван Павлов.

Накануне в Москве начался судебный процесс по иску прокуратуры о признании ФБК, а также Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, также внесен Минюстом в реестр иноагентов) экстремистскими организациями.

Во вторник, 27 апреля, Мосгорсуд запретил ФБК и ФЗПГ совершать определенные действия. При этом в суде не привели перечень запретов, так как дело этих организаций рассматривается в закрытом режиме.

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Офис ФБК

Как ранее рассказал Павлов РБК, прокуратура просила о четырех запретах для ФБК и ФЗПГ: распространять информацию о себе в СМИ и интернете, участвовать в выборах и референдумах, организовывать и проводить публичные мероприятия, а также использовать банковские счета (за исключением уплаты налогов, зарплат и других обязательных выплат).

В середине апреля московская прокуратура сообщила, что проверила эти организации и пришла к выводу, что целью их деятельности является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». По версии ведомства, фонды осуществляют «деятельность иностранных и международных организаций на территории РФ, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной». Кроме того, прокуратура обвинила ФБК и ФЗПГ в дестабилизации обстановки в стране, призывах к насильственным действиям и массовым беспорядкам, а также экстремистской деятельности.

Помимо этого прокуратура 26 апреля приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального», которое также заподозрено в экстремистской деятельности.

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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

ФБК был основан оппозиционером Алексеем Навальным в 2011 году. Сам Навальный с середины марта этого года отбывает срок в колонии во Владимирской области. Суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство посчитало, что оппозиционер нарушал правила условного осуждения, так как не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции.

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