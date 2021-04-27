Власти выявили превышение заболеваемости ОРВИ в девяти регионах

Порог заболеваемости ОРВИ за прошедшую неделю оказался превышен в девяти регионах России. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

«В пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии», — отмечается в сообщении.

Зафиксированы единичные случаи заражения вирусами гриппа В.

Среди детей до двух лет недельный порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном регионе, среди детей в возрасте от 3 до 6 лет — в трех регионах, в возрасте 7–14 лет — в двух субъектах, старше 15 лет — в 19-ти субъектах.