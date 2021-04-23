РЖД сообщили о росте запросов по билетам после объявления выходных в мае

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,09 (-1,33) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (-1,57) Инвестиции, 13:58
Фонд вместо смс: как финансируют долгосрочные проекты социальной медицины РБК и Фонд Потанина, 16:51 Рублев проиграл в четвертьфинале турнира в Барселоне Спорт, 16:51 Вирусологи оценили эффективность длинных майских для борьбы с COVID-19 Общество, 16:50 Fiat обновил свою самую большую легковушку Авто, 16:50 Попова заявила о выходе России на плато по новым случаям COVID-19 Общество, 16:44 Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика Финансы, 16:42 Турецкая Roketsan показала ролик с уничтожением системы «Панцирь» с дрона Политика, 16:37 На китайскую Ora могут подать в суд из-за копии «Жука» Авто, 16:35 Россиянка вошла в список судей футбольного турнира на Играх в Токио Спорт, 16:29 JP Morgan высказал сожаление в связи с решением поддержать Суперлигу Спорт, 16:26 «Медуза» обжалует включение издания в реестр иноагентов Политика, 16:12 Болгария назвала условия для въезда туристов с 1 мая Общество, 16:09 Генпрокурор предложил ужесточить борьбу с мелкими взятками Общество, 16:05 Компания Бокарева и Махмудова построит поезда на водороде за ₽3 млрд Бизнес, 16:00
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,89 -0,7% EUR/RUB ₽90,39 -0,27% EUR/USD $1,21 +0,44%
Общество ,  
0 

РЖД сообщили о росте запросов по билетам после объявления выходных в мае

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

На сайте РЖД произошел резкий рост поисковых запросов и продаж билетов, в его работе могут наблюдаться временные перебои. Об этом РБК сообщили в РЖД. Сбои произошли после того, как президент Владимир Путин согласился сделать выходными дни между майскими праздниками.

«Компания предпринимает меры по устранению неполадок, работоспособность сервисов восстанавливается», — сказали в компании.

После новости о длинных майских выходных «легли» сайты РЖД и ТАСС
Общество

Кроме сайта РЖД сбои произошли на сайте ТАСС. Также у некоторых пользователей не открывался сайт Кремля. 

Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой продлить майские каникулы: дни с 4 по 7 мая также сделают нерабочими. Изначально дополнительными выходными были объявлены 3 и 10 мая, поскольку 1 и 9 мая выпадают на выходные.

По словам Поповой, это поможет ведомству составить стабильный эпидемиологический прогноз. Она отмечала, что в течение последних недель в стране замедлились темпы снижения уровня заболеваемости, что говорит о том, что ситуация с коронавирусом может осложниться. 

майские праздники РЖД поезда отдых выходные
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,89 -0,7% EUR/RUB ₽90,39 -0,27% EUR/USD $1,21 +0,44%
Материалы по теме
Матвиенко посчитала возможным увеличение майских праздников в будущем
Общество
После новости о длинных майских выходных «легли» сайты РЖД и ТАСС
Общество
Эксперты назвали долю ожидавших длинных майских каникул россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter