РЖД сообщили о росте запросов по билетам после объявления выходных в мае

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

На сайте РЖД произошел резкий рост поисковых запросов и продаж билетов, в его работе могут наблюдаться временные перебои. Об этом РБК сообщили в РЖД. Сбои произошли после того, как президент Владимир Путин согласился сделать выходными дни между майскими праздниками.

«Компания предпринимает меры по устранению неполадок, работоспособность сервисов восстанавливается», — сказали в компании.

Кроме сайта РЖД сбои произошли на сайте ТАСС. Также у некоторых пользователей не открывался сайт Кремля.

Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой продлить майские каникулы: дни с 4 по 7 мая также сделают нерабочими. Изначально дополнительными выходными были объявлены 3 и 10 мая, поскольку 1 и 9 мая выпадают на выходные.