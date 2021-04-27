Москалькова заявила об отсутствии угрозы для жизни Навального в колонии

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Оппозиционера Алексея Навального, который находится в тюремной больнице во Владимирской области, неоднократно осматривали сторонние врачи разных направлений, в том числи высшей квалификации, его жизнь вне опасности, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Его привозили во Владимирскую областную больницу, осматривали медики разных направлений. Среди них были врачи высшей квалификации, в том числе завотделением Владимирской больницы, врач из областного департамента здравоохранения», — рассказала Москалькова.

По словам омбудсмена, она ознакомилась с выводами врачей, согласно которым жизни Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше», ничего не угрожает. «Эти документы вызывают у меня доверие», — отметила она. Ранее в пресс-службе омбудсмена сообщали, что она подробно ознакомилась с результатами исследований, включая результаты анализов, заключения врачей.

На вопрос, должен ли оппозиционер, решивший прекратить голодовку, быть под дополнительным наблюдением врачей, Москалькова ответила, что «выход из голодовки всегда требует наблюдения». По ее данным, «такое ежедневное наблюдение осуществляется».