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Дело Навального ,  
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Москалькова заявила об отсутствии угрозы для жизни Навального в колонии

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Оппозиционера Алексея Навального, который находится в тюремной больнице во Владимирской области, неоднократно осматривали сторонние врачи разных направлений, в том числи высшей квалификации, его жизнь вне опасности, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Его привозили во Владимирскую областную больницу, осматривали медики разных направлений. Среди них были врачи высшей квалификации, в том числе завотделением Владимирской больницы, врач из областного департамента здравоохранения», — рассказала Москалькова.

По словам омбудсмена, она ознакомилась с выводами врачей, согласно которым жизни Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше», ничего не угрожает. «Эти документы вызывают у меня доверие», — отметила она. Ранее в пресс-службе омбудсмена сообщали, что она подробно ознакомилась с результатами исследований, включая результаты анализов, заключения врачей.

На вопрос, должен ли оппозиционер, решивший прекратить голодовку, быть под дополнительным наблюдением врачей, Москалькова ответила, что «выход из голодовки всегда требует наблюдения». По ее данным, «такое ежедневное наблюдение осуществляется».

Навальный прекратил голодовку
Политика
Алексей Навальный

Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области с середины марта. В конце прошлого месяца оппозиционер объявил голодовку. Навальный, неоднократно жаловавшийся на проблемы со здоровьем, в том числе на потерю чувствительности части рук и ног, объяснял свое решение отказом пустить к нему гражданских врачей. 23 апреля политик прекратил голодовку. «Сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения», — рассказал он в своем Instagram. По его словам, отказаться от голодовки ему рекомендовали врачи, которым он доверяет. «Их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания», — отметил оппозиционер.

Москалькова в апреле говорила, что Навального обследовали четверо врачей, не относящихся к ФСИН. По ее словам, состояние политика у них не вызвало опасений.

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Суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправил его в колонию на 2,6 года. Поводом стали жалобы ФСИН на то, что оппозиционер не отмечался в инспекции. Его отпустят на свободу в конце июля — начале августа 2023 года.

Алексей Навальный колония врачи Татьяна Москалькова голодовка
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