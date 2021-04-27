WSJ заметила удаление в Китае сообщений о получении Хлоей Чжао «Оскара»

Хлоя Чжао (Фото: Matt Petit / A.M.P.A.S. via Getty Images)

Китайские социальные сети и поисковые системы удаляют сообщения о победе режиссера Хлои Чжао и ее фильма «Земля кочевников» на 93-й премии «Оскар». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, после объявления победы Хлои Чжао в номинации «Лучший режиссер», на китайских сайтах и в соцсетях утром 26 апреля появилось большое количество поздравительных сообщений, однако к середине дня почти все публикации были удалены.

В китайских поисковых системах Baidu и Sogou результаты поиска по ее имени показали множество материалов о ее предыдущих наградах и лишь несколько ссылок на удаленные статьи о победе на «Оскаре», отметила The Wall Street Journal.

Более того, Центральное телевидение Китая, агентство «Синьхуа» и газета «Жэньминь жибао» не выпускали материалов, посвященных победе Хлои Чжао и ее фильма.