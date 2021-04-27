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Общество ,  
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WSJ заметила удаление в Китае сообщений о получении Хлоей Чжао «Оскара»

Хлоя Чжао
Хлоя Чжао (Фото: Matt Petit / A.M.P.A.S. via Getty Images)

Китайские социальные сети и поисковые системы удаляют сообщения о победе режиссера Хлои Чжао и ее фильма «Земля кочевников» на 93-й премии «Оскар». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, после объявления победы Хлои Чжао в номинации «Лучший режиссер», на китайских сайтах и в соцсетях утром 26 апреля появилось большое количество поздравительных сообщений, однако к середине дня почти все публикации были удалены.

В китайских поисковых системах Baidu и Sogou результаты поиска по ее имени показали множество материалов о ее предыдущих наградах и лишь несколько ссылок на удаленные статьи о победе на «Оскаре», отметила The Wall Street Journal.

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Более того, Центральное телевидение Китая, агентство «Синьхуа» и газета «Жэньминь жибао» не выпускали материалов, посвященных победе Хлои Чжао и ее фильма.

Как отмечает издание, в марте пользователи китайских соцсетей восторженно отреагировали на то, что Чжао получила «Золотой глобус» за «Землю кочевников». Однако настроения изменились после того, как в Сети распространилось ее интервью 2013 года, в котором режиссер, говоря о Китае, заявила, что выросла в месте, «где ложь повсюду». Хлоя Чжао уехала из Китая, будучи подростком, сначала она училась в Лондоне, а затем в США.

В ночь на 26 апреля американские киноакадемики назвали Хлою Чжао с ее фильмом «Земля кочевников» лучшим режиссером. Таким образом, она стала второй женщиной-режиссером в истории «Оскара», получившей эту награду. Первой была Кэтрин Бигелоу, которая получила статуэтку за фильм «Повелитель бури».

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Картина «Земля кочевников» также получила премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм».

Фильм «Земля кочевников» рассказывает историю 60-летней вдовы Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по Америке в поисках сезонного заработка.
 

Китай Оскар режиссер победа запрет
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