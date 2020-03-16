Под Иркутском женщина без прав сбила двух школьниц на тротуаре

В Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали две девочки, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Авария произошла в городе Шелехов недалеко от региональной столицы около 8:00 по местному времени (3:00 мск). Toyota Corona врезалась в дорожный знак, задев двух учениц восьмого класса, которые шли по тротуару в сторону пешеходного перехода.

Полиция установила, что за рулем иномарки находилась 36-летняя женщина, ранее лишенная водительских прав. По ее словам, машину занесло на льду.

Пострадавшие девочки были доставлены в больницу с травами разной степени тяжести. ГИБДД начала проверку по данному происшествию.

Вечером 8 марта в Воронежской области нетрезвый водитель сбил семью из пяти человек. Среди пострадавших — 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний подросток. Еще двое членов семьи — 58-летняя женщина и восьмилетний мальчик погибли.