СМИ узнали детали дела против руководства лишенного лицензии Нэклис-банка

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Тверской районный суд Москвы арестовал экс-председателя правления разорившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталию Акулову. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным издания, их обвиняют в том, что с сентября 2018-го по январь 2020 года они выдавали ничем не обеспеченные кредиты подконтрольным им физическим лицам. Общий ущерб оценили в 1,3 млрд руб.

По данным издания, банк остался должен вкладчикам 1,9 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам более 1,8 млрд руб.

Борискина и Акулову задержали в их квартирах в Москве. После обысков их доставили в полицию на допрос по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им объявили о задержании на двое суток, по истечении которых следователь обратился в суд с ходатайством об их аресте, уточнил «Коммерсантъ». Издание отмечает, что у предполагаемых сообщников бывших топ-менеджеров банка из числа получателей кредитов также провели обыски, однако никого из них не задержали.

Ранее МВД России сообщило о задержании и аресте в Москве бывшего председателя правления коммерческого банка и его заместителя по подозрению в мошенничестве на сумму более 1 млрд руб. Имена подозреваемых и название банка не раскрывали.