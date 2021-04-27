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Общество ,  
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СМИ узнали детали дела против руководства лишенного лицензии Нэклис-банка

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Тверской районный суд Москвы арестовал экс-председателя правления разорившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталию Акулову. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным издания, их обвиняют в том, что с сентября 2018-го по январь 2020 года они выдавали ничем не обеспеченные кредиты подконтрольным им физическим лицам. Общий ущерб оценили в 1,3 млрд руб.

По данным издания, банк остался должен вкладчикам 1,9 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам более 1,8 млрд руб.

Борискина и Акулову задержали в их квартирах в Москве. После обысков их доставили в полицию на допрос по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им объявили о задержании на двое суток, по истечении которых следователь обратился в суд с ходатайством об их аресте, уточнил «Коммерсантъ». Издание отмечает, что у предполагаемых сообщников бывших топ-менеджеров банка из числа получателей кредитов также провели обыски, однако никого из них не задержали.

Ранее МВД России сообщило о задержании и аресте в Москве бывшего председателя правления коммерческого банка и его заместителя по подозрению в мошенничестве на сумму более 1 млрд руб. Имена подозреваемых и название банка не раскрывали.

В Москве экс-руководителей банка задержали по подозрению в выводе 1 млрд
Общество
Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

В ведомстве уточнили, что, по версии следствия, злоумышленники с сентября 2018-го по январь 2020 года выводили денежные средства клиентов банка путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В рамках дела полицейские провели более 20 обысков.

Банк России отозвал лицензию у Нэклис-банка, который контролировала президент InfoWatch Наталья Касперская, в начале 2020 года. По данным регулятора, кредитная организация полностью утратила собственные средства и проводила операции, имеющие признаки вывода активов. Более того, Нэклис-банк нарушал нормативные акты ЦБ и федеральные законы.

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