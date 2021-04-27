Госдеп ответил на предложение Зеленского изменить минские соглашения

США считают минские соглашения основой для мирного разрешения конфликта в Донбассе. Об этом сообщил представитель Госдепа, передает ТАСС.

«Мы продолжаем поддерживать минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать высказывания украинского президента Владимира Зеленского о внесении изменений в существующие договоренности.

Собеседник агентства уточнил, что для того, чтобы минские соглашения работали, Россия должна четко соблюдать свои обязательства, стремится к прекращению конфликта в Донбассе и «отказаться от своей непримиримой позиции».

Ранее Зеленский предложил изменить минские соглашения, не пояснив, как именно. «Минский процесс должен быть более гибким в сложившейся ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого», — заявил президент Украины.