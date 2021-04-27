Осужденного за шпионаж на Россию эстонца освободили досрочно

В Эстонии Тартуский окружной суд досрочно освободил 41-летнего эстонского IT-предпринимателя Илью Тихановского, признанного виновным в работе на российскую разведку. Об этом сообщает Postimees.

Мужчину осудили на четыре года, он должен был выйти на свободу в начале декабря 2021-го. По условиям досрочного освобождения Тихановский должен до 10 декабря регулярно посещать инспектора по уголовному надзору и проживать в специально отведенном месте. Ему также запрещено общаться с российскими властями.

В конце февраля в шпионаже на Россию обвинили 47-летнего гражданина Швеции. Он работал консультантом в городе Седертелье и, по данным прокуратуры страны, несколько лет передавал сведения насчет компаний Volvo Cars и Scania CV российскому дипломату за денежное вознаграждение. Во время одной из таких встреч с дипломатом шведа задержали.