Apple выпустила обновление iOS 14.5
Компания Apple выпустила обновление iOS 14.5. Изменения, в частности затронули разблокировку гаджетов, настройки конфиденциальности, появилась метка для поиска предметов AirTag. Об этом разработчик сообщил РБК.
Телефоны iPhone серии X и новее теперь можно разблокировать через Apple Watch, даже будучи в защитной медицинской маске. Функцию поддерживают модели часов, начиная с Apple Watch Series 3.
Улучшенные настройки конфиденциальности позволят пользователям iOS выбирать, какие программы могут отслеживать их действия в приложениях и на веб-сайтах других компаний, если полученные сведения будут использованы для показа рекламы или передачи брокерам данных.
Расширены возможности мобильной связи 5G. «Международный 5G‑роуминг теперь поддерживается некоторыми операторами на моделях iPhone 12», — уточнила компания.