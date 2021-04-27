Apple выпустила обновление iOS 14.5

Обновление дополняет уже существующие приложения «Локатор» или Apple Find My iPhone меткой-трекером для поиска предметов AirTag. Метка прикрепляется к любому предмету (сумке, ключам, бумажнику), после чего можно отслеживать его местоположение, синхронизировав метку со смартфоном. Предмет можно будет найти, воспроизведя на нем звук через встроенный в метку динамик.

Обновление также затрагивает приложение «Карты» и позволяет делиться примерным временем прибытия при движении на велосипеде или пешком, а не только на автомобиле.

Расширены некоторые функции голосового помощника Siri и приложения «Напоминания», появились новые эмоджи. Обновлено приложение «Подкасты». iOS 14.5 также поддерживает беспроводные игровые контроллеры Xbox Series X|S и Sony PS5 DualSense.

Ранее Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщил, что Версия iOS 15 для устройств Apple будет предусматривать новый способ получения уведомлений. Домашний экран iPad подвергнется самой значительной переработке с момента запуска устройства в 2010 году, кроме того, в iOS 15 появятся дополнительные меры защиты личных данных. Официально обновление представят в июне на Всемирной конференции разработчиков.