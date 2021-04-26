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Полиция завела дело после сообщений о драке с участием актера Паля

Александр Паль
Александр Паль (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

В Москве полиция возбудила уголовное дело после драки в районе Хамовники. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы. По данным «Пятого канала» и Lifeshot, дело завели из-за драки с участием актера Александра Паля.

«В настоящее время в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Проводятся мероприятия, направленные на установление личностей участников конфликта и всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в полиции.

Как отметили в главке, к ним поступило сообщение из больницы о 25-летнем гражданине с травмами. По его словам, он получил их в ходе конфликта в районе Хамовники.

РБК обратился за комментарием к Александру Палю.

Ранее ТАСС, телеканал РЕН и Telegram-канал Baza писали, что Паль и двое его друзей подозреваются в избиении бывшего хоккеиста молодежного ХК ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы.

Источник Baza уточнил, что драка произошла после празднования дня рождения знакомого хоккеиста. В тот момент, когда Антипов собирался домой, к нему подошли трое молодых людей, в одном из которых хоккеист узнал актера Паля.

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