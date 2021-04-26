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ФСБ опубликовала фото пытавшегося вывезти запчасти для С-300 украинца

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ФСБ России распространила фотографии задержанного ранее гражданина Украины Александра Марченко, который в мае 2018 года пытался вывезти из России запчасти к зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) С-300. Материалы есть у РБК.

По информации ФСБ, Марченко в мае 2018 года получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко задание на приобретение в России запасных частей для ЗРК С-300, а также денежные средства в размере $163 тыс. Запчасти предполагалось передать украинскому экспортеру военной техники государственной компании «Укроборонсервис» через фирму-посредника в Македонии.

Однако в апреле 2019 Марченко был задержан российскими спецслужбами, его обвинили в шпионаже (ст. 276 УК). Краснодарский краевой суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу сегодня. Максимальное наказание по статье 276 УК предусматривает лишение свободы сроком от десяти до 20 лет.

СБУ сообщила о задержании «агента ФСБ» за шпионаж
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Фото:СБУ

29 марта в Севастополе суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима гражданку России 1955 года рождения, которую признали виновной в госизмене в пользу украинской военной разведки.

По информации суда, пенсионерка собирала информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота, о ключах к таблицам радиопозывных, таблицах дежурного радиста и таблицах телефонных и радиопозывных.

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