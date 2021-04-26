ФСБ опубликовала фото пытавшегося вывезти запчасти для С-300 украинца

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ФСБ России распространила фотографии задержанного ранее гражданина Украины Александра Марченко, который в мае 2018 года пытался вывезти из России запчасти к зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) С-300. Материалы есть у РБК.

По информации ФСБ, Марченко в мае 2018 года получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко задание на приобретение в России запасных частей для ЗРК С-300, а также денежные средства в размере $163 тыс. Запчасти предполагалось передать украинскому экспортеру военной техники государственной компании «Укроборонсервис» через фирму-посредника в Македонии.

Однако в апреле 2019 Марченко был задержан российскими спецслужбами, его обвинили в шпионаже (ст. 276 УК). Краснодарский краевой суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу сегодня. Максимальное наказание по статье 276 УК предусматривает лишение свободы сроком от десяти до 20 лет.