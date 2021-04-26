В Москве муниципальный депутат заявил об обстреле во время опроса жителей
Муниципального депутата района Печатники, члена партии «Единая Россия» Олега Ананьева обстреляли из перцового пистолета, когда он обходил избирателей. Об этом депутат рассказал РБК. По его словам, это произошло в доме 67 на улице Гурьянова.
«Я занимался опросом жителей. Позвонил в дверь — предтамбурную, которая на четыре квартиры. Один из жителей после отсидки был в нетрезвом состоянии. У него был газовый пистолет, он открыл дверь и выстрелил мне в лицо. Оказалось, что перед этим у него был конфликт с соседом, поэтому он был такой разъяренный», — объяснил Ананьев.
Депутат отметил, что почувствовал боль и резь в глазах, частично у него пропало зрение. Он вызвал полицию и поехал в больницу. В правоохранительных органах после обращения мундепа, по его словам, возбудили уголовное дело.
«Первые сутки была боль, резь в глазах. На следующий день я пошел в нашу поликлинику — мне сказали, небольшой химический ожог глаз, в течение десяти дней все восстановится, нужно пройти курс лечения. Сейчас глаза восстановились, сегодня я вышел на работу», — заключил Ананьев.