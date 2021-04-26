В Москве муниципальный депутат заявил об обстреле во время опроса жителей

Олег Ананьев (Фото: Oleg Ananyev / VK)

Муниципального депутата района Печатники, члена партии «Единая Россия» Олега Ананьева обстреляли из перцового пистолета, когда он обходил избирателей. Об этом депутат рассказал РБК. По его словам, это произошло в доме 67 на улице Гурьянова.

«Я занимался опросом жителей. Позвонил в дверь — предтамбурную, которая на четыре квартиры. Один из жителей после отсидки был в нетрезвом состоянии. У него был газовый пистолет, он открыл дверь и выстрелил мне в лицо. Оказалось, что перед этим у него был конфликт с соседом, поэтому он был такой разъяренный», — объяснил Ананьев.

Депутат отметил, что почувствовал боль и резь в глазах, частично у него пропало зрение. Он вызвал полицию и поехал в больницу. В правоохранительных органах после обращения мундепа, по его словам, возбудили уголовное дело.

«Первые сутки была боль, резь в глазах. На следующий день я пошел в нашу поликлинику — мне сказали, небольшой химический ожог глаз, в течение десяти дней все восстановится, нужно пройти курс лечения. Сейчас глаза восстановились, сегодня я вышел на работу», — заключил Ананьев.