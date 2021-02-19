В центре Красноярска обстреляли машину спикера горсовета

«Машина в этот момент остановилась, и выстрелили, и никуда никто не попал, все хорошо у нас», — сказала Фирюлина в эфире радиостанции «Красноярск-Главный».

По ее словам, в машину, скорее всего, кинули «маленькую гильзу», ракетницу.