В центре Красноярска обстреляли машину спикера горсовета
Неизвестный мужчина бросил зажженное пиротехническое изделие в сторону автомобиля председателя Красноярского городского совета депутатов около здания городской администрации. Об этом сообщает главное управление МВД по региону.
«В настоящее время установлено, что в результате применения пиротехники пострадавших нет», — отметили в ведомстве.
Сотрудники полиции опрашивают возможных очевидцев, просматривают записи с камер наблюдения, чтобы установить личность злоумышленника и задержать его.
Спикер красноярского горсовета Наталья Фирюлина подтвердила факт нападения на ее служебную машину. Она рассказала, что находилась на заднем сиденье автомобиля и собиралась выходить, когда услышала грохот.