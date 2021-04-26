Минздрав уточнил сроки регистрации вакцины «Спутник Лайт»

Морозильная камера, в которой хранятся контейнеры с однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» (Фото: РФПИ / РИА Новости)

Минздрав ожидает, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрируют в России в майские праздники. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать [вакцину]», — сказал он.

О том, что вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» может быть зарегистрирована в России в мае, ранее говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, к концу года объемы производства этого препарата могут превысить 30 млн доз в месяц.

Вакцина «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V». В середине декабря глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность этой вакцины на 85%. По его словам, иммунитет после введения препарата сохранится на три-четыре месяца. Затем можно привиться вторым компонентом основной вакцины, «Спутник V», чтобы продлить защиту организма.