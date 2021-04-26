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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав уточнил сроки регистрации вакцины «Спутник Лайт»

Морозильная камера, в которой хранятся контейнеры с однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт»
Морозильная камера, в которой хранятся контейнеры с однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» (Фото: РФПИ / РИА Новости)

Минздрав ожидает, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрируют в России в майские праздники. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать [вакцину]», — сказал он.

О том, что вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» может быть зарегистрирована в России в мае, ранее говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, к концу года объемы производства этого препарата могут превысить 30 млн доз в месяц.

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Фото:РИА Новости

Вакцина «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V». В середине декабря глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность этой вакцины на 85%. По его словам, иммунитет после введения препарата сохранится на три-четыре месяца. Затем можно привиться вторым компонентом основной вакцины, «Спутник V», чтобы продлить защиту организма.

Позже Гинцбург сообщил, что если «Спутник Лайт» использовать отдельно без второй вакцинации, то это снизит вероятность заболевания коронавирусной инфекцией на 50–60%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Минздрав Михаил Мурашко коронавирус вакцина Спутник V
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