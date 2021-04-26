Мишустин поручил «как можно скорее» ликвидировать третьи смены в школах

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями потребовал как можно скорее ликвидировать третьи смены в российских школах, сообщается на сайте правительства.

По словам Мишустина, в ходе поездки в Чечню он побеседовал с жителями региона и посетил ряд образовательных учреждений.

«Чечня пока входит в число регионов, где дети учатся в три смены. Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее, и не только в этом субъекте Российской Федерации», — сказал Мишустин, обращаясь к коллегам.

Он добавил, что правительство уже помогает с решением данного вопроса.