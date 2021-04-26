Мишустин поручил «как можно скорее» ликвидировать третьи смены в школах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 74,77 (-0,32) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 90,45 (-0,02) Инвестиции, 13:31
Семь правил заботы о своем иммунитете РБК и Деринат, 14:54 Кипр будет пускать привитых россиян без ограничений Общество, 14:54 Главу полиции Омска арестовали по обвинению во взяточничестве Общество, 14:47 Лига безопасного интернета сообщила о деле против Дудя из-за наркотиков Общество, 14:41 Поддельный трафик: как распознать фрод и противостоять ему Pro, 14:40 Тарпищев объяснил решение Карацева сняться с теннисного турнира в Мюнхене Спорт, 14:39 ФАС и Роскачество проверят на «двойные стандарты» импортные сладости Общество, 14:37 Как создать бизнес, работающий без участия собственника РБК и СберПервый, 14:25 Акции Сбербанка подорожали до нового исторического максимума Инвестиции, 14:25 Паралимпийцам запретили использовать слово «Россия» во время Игр в Токио Спорт, 14:21 79% стартапов умирают: как инвестору отыскать остальные 21% Pro, 14:19 В Кремле заявили об отсутствии деталей по встрече Путина и Зеленского Политика, 14:08 Зидан усомнился в возможном отстранении «Реала» от ЛЧ из-за Суперлиги Спорт, 14:07 Иркутский губернатор застрял в лифте больницы Усть-Илимска Политика, 14:05
Политика ,  
0 

Мишустин поручил «как можно скорее» ликвидировать третьи смены в школах

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями потребовал как можно скорее ликвидировать третьи смены в российских школах, сообщается на сайте правительства.

По словам Мишустина, в ходе поездки в Чечню он побеседовал с жителями региона и посетил ряд образовательных учреждений.

«Чечня пока входит в число регионов, где дети учатся в три смены. Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее, и не только в этом субъекте Российской Федерации», — сказал Мишустин, обращаясь к коллегам.

Он добавил, что правительство уже помогает с решением данного вопроса.

Школы и детсады Подмосковья не будут работать с 1 по 10 мая
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В конце марта глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по образованию и науке заявил о том, что ведомство планирует ликвидировать третью смену в российских школах к 2025 году. Он сообщил, что с этого года будет построено на 500 школ больше, чем планировалось. «Таким образом, мы в общей численности создадим более 1 млн мест к 2025 году и закроем третью смену, недопустим роста второй смены», — пояснил Кравцов (цитата по ТАСС).

В октябре 2020 года правительство направило 12 млрд руб. на создание новых мест в школах. Так, среди главных целей обозначалась ликвидация третьих смен в школах. Деньги должны были поступить в Бурятию, Дагестан и Чечню, где в ряде районов школьники до сих пор учатся в три смены.

Читайте на РБК Pro
Марк Уолинн — РБК Pro: «Потомкам рабов трудно добиться успеха» Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Pro Инвестиции: пора ли покупать рухнувшие акции Virgin Galactic Почему строители создают «пустую» компанию под каждый проект
Михаил Мишустин Школа Чечня правительство
Материалы по теме
Путин анонсировал разовую выплату на каждого школьника
Экономика
Вице-премьер оценил сроки запуска туристического кешбэка для школьников
Общество
В Минпросвещения понадеялись на проведение очных выпускных в школах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter