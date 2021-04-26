Иркутский губернатор застрял в лифте больницы Усть-Илимска

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 74,77 (-0,32) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 90,45 (-0,02) Инвестиции, 13:31
Семь правил заботы о своем иммунитете РБК и Деринат, 14:54 Кипр будет пускать привитых россиян без ограничений Общество, 14:54 Главу полиции Омска арестовали по обвинению во взяточничестве Общество, 14:47 Лига безопасного интернета сообщила о деле против Дудя из-за наркотиков Общество, 14:41 Поддельный трафик: как распознать фрод и противостоять ему Pro, 14:40 Тарпищев объяснил решение Карацева сняться с теннисного турнира в Мюнхене Спорт, 14:39 ФАС и Роскачество проверят на «двойные стандарты» импортные сладости Общество, 14:37 Как создать бизнес, работающий без участия собственника РБК и СберПервый, 14:25 Акции Сбербанка подорожали до нового исторического максимума Инвестиции, 14:25 Паралимпийцам запретили использовать слово «Россия» во время Игр в Токио Спорт, 14:21 79% стартапов умирают: как инвестору отыскать остальные 21% Pro, 14:19 В Кремле заявили об отсутствии деталей по встрече Путина и Зеленского Политика, 14:08 Зидан усомнился в возможном отстранении «Реала» от ЛЧ из-за Суперлиги Спорт, 14:07 Иркутский губернатор застрял в лифте больницы Усть-Илимска Политика, 14:05
Политика ,  
0 

Иркутский губернатор застрял в лифте больницы Усть-Илимска

Игорь Кобзев (слева)
Игорь Кобзев (слева) (Фото: kobzevnasvyazi / Instagram)

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочего визита в больницу Усть-Илимска застрял в лифте. Об этом Кобзев написал в Instagram.

«Застрял лифт, на котором мы ехали на встречу с врачами. Хорошо, что это произошло не когда внутри находились пациенты! Это тревожный сигнал», — заявил губернатор.

После инцидента Кобзев поручил проверить все лифты в городе не только в медучреждениях, но и в жилых домах, а также отработать действия служб при аварийной остановке лифтов.

Губернатор заставил чиновников «пройтись пешочком» на 20-й этаж
Политика
Андрей Бочаров

В начале апреля глава Волгоградской области Андрей Бочаров, который был на выездном совещании в Дзержинском районе города, заставил чиновников подняться пешком на 20-й этаж новостройки, хотя лифт в здании уже работал. Совещание было посвящено задачам по защите прав дольщиков, а также ускорению программы модернизации лифтового оборудования в регионе.

Бочаров предложил коллегам подняться пешком, чтобы «посмотреть, как тяжело ходить пешком, когда лифт не работает».

Иркутск Игорь Кобзев застрявший лифт
Материалы по теме
Губернатор заставил чиновников «пройтись пешочком» на 20-й этаж
Политика
Папа римский застрял в лифте и опоздал на воскресную проповедь
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter