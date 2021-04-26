Иркутский губернатор застрял в лифте больницы Усть-Илимска

Игорь Кобзев (слева) (Фото: kobzevnasvyazi / Instagram)

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочего визита в больницу Усть-Илимска застрял в лифте. Об этом Кобзев написал в Instagram.

«Застрял лифт, на котором мы ехали на встречу с врачами. Хорошо, что это произошло не когда внутри находились пациенты! Это тревожный сигнал», — заявил губернатор.

После инцидента Кобзев поручил проверить все лифты в городе не только в медучреждениях, но и в жилых домах, а также отработать действия служб при аварийной остановке лифтов.

В начале апреля глава Волгоградской области Андрей Бочаров, который был на выездном совещании в Дзержинском районе города, заставил чиновников подняться пешком на 20-й этаж новостройки, хотя лифт в здании уже работал. Совещание было посвящено задачам по защите прав дольщиков, а также ускорению программы модернизации лифтового оборудования в регионе.