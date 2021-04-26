МИД Китая пообещал поддерживать Россию на фоне санкций США

Ван Вэньбинь (Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС)

Пекин выступает против односторонних санкций и угроз их применения. Об этом заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя во время брифинга новые санкции США в отношении России, передает Sina.

«Мы выступаем против произвольного применения односторонних санкций или угроз их использования», — сказал Вэньбинь.

По его словам, Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства и будут оказывать поддержку в вопросах защиты государственного суверенитета.

В середине апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции в отношении России. В частности, под ограничения попали более 30 физлиц и компаний, которые обвиняются в попытках вмешательства в последние президентские выборы в Соединенных Штатах и иных враждебных действиях. Восемь физических и юридических лиц были внесены в санкционный список в связи с Крымом. Также Вашингтон объявил о высылке десяти российских дипломатов из страны.