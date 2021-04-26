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Война санкций ,  
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МИД Китая пообещал поддерживать Россию на фоне санкций США

Ван Вэньбинь
Ван Вэньбинь (Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС)

Пекин выступает против односторонних санкций и угроз их применения. Об этом заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя во время брифинга новые санкции США в отношении России, передает Sina.

«Мы выступаем против произвольного применения односторонних санкций или угроз их использования», — сказал Вэньбинь.

По его словам, Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства и будут оказывать поддержку в вопросах защиты государственного суверенитета.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В середине апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции в отношении России. В частности, под ограничения попали более 30 физлиц и компаний, которые обвиняются в попытках вмешательства в последние президентские выборы в Соединенных Штатах и иных враждебных действиях. Восемь физических и юридических лиц были внесены в санкционный список в связи с Крымом. Также Вашингтон объявил о высылке десяти российских дипломатов из страны.

Помимо этого, американским банкам и другим финансовым институтам запретили приобретать на первичном рынке облигации, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять этим организациям ссуды.

В ответ Москва объявила о высылке десяти американских дипломатов из России до 21 мая. Также Россия запретила въезд в страну шести нынешним и двум бывшим высокопоставленным чиновникам американской администрации.

Помимо этого, российский МИД сообщил, что Москва запретит США нанимать на работу в своих дипломатических учреждениях в России граждан Российской Федерации и третьих стран. Также планируется ограничить число американских дипломатов, которые смогут приехать на работу в посольство в России в командировку.

Китай США санкции
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