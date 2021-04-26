Генерал ФСБ в отставке сообщил о версии теракта на Чернобыльской АЭС

Версия теракта «рассматривалась очень серьезно» после аварии на атомной электростанции в Чернобыле, рассказал в интервью «РИА Новости» генерал-майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук, в свое время занимавший должность начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

«Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить об вмешательстве человека. На любые эти заявления надо было обязательно обращать внимание, скрупулезно проверять их», — сказал он.

Ткачук отметил, что все версии аварии тщательно проверялись. В частности, были данные о том, что при строительстве АЭС допущено много нарушений. «И эта версия тоже была — не явился ли причиной аварии, скажем, обрушение каких-то конструкций?» — рассказал генерал-майор в отставке.

Он напомнил, что в конечном счете причиной аварии назвали «действия персонала четвертого энергоблока, человеческий фактор, который завел реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен». О нарушении дисциплины на Чернобыльской АЭС говорилось в рассекреченных ранее документах КГБ.