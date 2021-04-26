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Генерал ФСБ в отставке сообщил о версии теракта на Чернобыльской АЭС

Версия теракта «рассматривалась очень серьезно» после аварии на атомной электростанции в Чернобыле, рассказал в интервью «РИА Новости» генерал-майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук, в свое время занимавший должность начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

«Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить об вмешательстве человека. На любые эти заявления надо было обязательно обращать внимание, скрупулезно проверять их», — сказал он.

Ткачук отметил, что все версии аварии тщательно проверялись. В частности, были данные о том, что при строительстве АЭС допущено много нарушений. «И эта версия тоже была — не явился ли причиной аварии, скажем, обрушение каких-то конструкций?» — рассказал генерал-майор в отставке.

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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Он напомнил, что в конечном счете причиной аварии назвали «действия персонала четвертого энергоблока, человеческий фактор, который завел реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен». О нарушении дисциплины на Чернобыльской АЭС говорилось в рассекреченных ранее документах КГБ.

По словам ветерана ФСБ, иностранные разведки с помощью завербованных граждан СССР пытались получить информацию о происшедшем, однако утечки не допустили.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. На атомной электростанции взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока № 4. Последствия аварии были катастрофическими. Основной причиной взрыва назвали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные работниками четвертого энергоблока.

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В июне прошлого года на Украине рассекретили документы по Чернобыльской АЭС. Рассекреченные данные вошли в книгу «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». Среди 229 документов, попавших в книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986 году, в год взрыва, расшифровка телефонных переговоров на атомной электростанции в ночь 26 апреля, когда взорвался реактор, экземпляр первого сообщения об аварии, сведения о начале расследования и строительстве саркофага.

Чернобыльская АЭС авария версии
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