Венгрия заявила о надежности всех имеющихся у нее вакцин против COVID

Все вакцины против коронавируса, которые применяются в Венгрии, эффективны и надежны, говорится в заявлении на сайте правительства.

Ранее венгерское правительство обнародовало на своей странице в социальной сети Facebook данные по зараженным и умершим после вакцинации. Речь идет о пяти вакцинах, которые используются в стране.

Согласно этим данным, у российской вакцины «Спутника V» среднее число случаев заражения на 100 тыс. вакцинированных составляет 95. У Moderna оно равно 177, у SinoPharm — 356, у Pfizer/BioNTech — 555, у AstraZeneca — 700. Средняя смертность у «Спутника V» — один случай на 100 тыс. привитых, у AstraZeneca — семь смертей, у SinoPharm — 16, у Moderna — 20 и у Pfizer — 32.

В сообщении отмечается, что некие «левые политические силы» ведут кампанию против вакцинации и пытаются поставить под сомнение эффективность определенных препаратов.