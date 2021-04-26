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Пандемия коронавируса ,  
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Венгрия заявила о надежности всех имеющихся у нее вакцин против COVID

Все вакцины против коронавируса, которые применяются в Венгрии, эффективны и надежны, говорится в заявлении на сайте правительства.

Ранее венгерское правительство обнародовало на своей странице в социальной сети Facebook данные по зараженным и умершим после вакцинации. Речь идет о пяти вакцинах, которые используются в стране.

РФПИ опубликовал данные властей Венгрии по безопасности «Спутника V»
Общество
Фото:Gyorgy Varga / EPA / ТАСС

Согласно этим данным, у российской вакцины «Спутника V» среднее число случаев заражения на 100 тыс. вакцинированных составляет 95. У Moderna оно равно 177, у SinoPharm — 356, у Pfizer/BioNTech — 555, у AstraZeneca — 700. Средняя смертность у «Спутника V» — один случай на 100 тыс. привитых, у AstraZeneca — семь смертей, у SinoPharm — 16, у Moderna — 20 и у Pfizer — 32.

В сообщении отмечается, что некие «левые политические силы» ведут кампанию против вакцинации и пытаются поставить под сомнение эффективность определенных препаратов.

В правительстве заявили, что предоставленные данные «ясно показывают, что все вакцины, используемые в Венгрии, обеспечивают эффективную и надежную защиту от инфекции».

Ранее власти Венгрии ослабили ограничения, введенные из-за пандемии. Так, гражданам, сделавшим прививку против COVID-19, с 24 апреля разрешили сидеть на летних террасах кафе и ресторанов. Однако для этого они должны предъявить паспорт вакцинации. С понедельника привившиеся смогут посещать театры и кино, цирки, библиотеки, тренажерные залы и бассейны.

С начала пандемии в стране выявлено 221 316 случаев заражения коронавирусом, умерли 21 692 человека. Вакцину получили 3 596 129 человек.

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Источник: JHU
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Венгрия вакцина коронавирус
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