В Венгрии разрешили посещать рестораны и театры по паспортам вакцинации

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В Венгрии тем, кто сделал вакцину от коронавируса, с сегодняшнего дня разрешили посещать летние террасы кафе и ресторанов при предъявлении паспорта вакцинации. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Kossuth Radio.

А начиная с понедельника вакцинированным можно будет находиться в общественных местах, ходить в театры и кино, цирки, библиотеки, тренажерные залы и бассейны, но только при предъявлении документа с подтверждением о вакцинации.

Смягчить ограничительные меры удалось благодаря массовой вакцинации, как утверждает Виктор Орбан. Уже сейчас в Венгрии привились 3,5 млн человек из 9,7 млн всего населения. На следующей неделе количество вакцинированных должно достигнуть 4 млн человек, что составляет более 40% населения.

Венгрия была первой страной Евросоюза, которая одобрила использование российской вакцины «Спутник V», несмотря на позицию ЕС. Вакцина была зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.