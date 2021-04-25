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Пандемия коронавируса ,  
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Блинкен пообещал оказать помощь Индии из-за вспышки COVID-19

Власти США окажут дополнительную поддержку Индии в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

«Мы сочувствуем индийскому народу, оказавшемуся в разгаре ужасной вспышки COVID-19. Мы тесно работаем с нашими партнерами, и мы предоставим дополнительную поддержку народу Индии и индийским героям из служб здравоохранения»,— написал он.

Что происходит в Индии при рекордной заболеваемости COVID-19. Фотогалерея
Фотогалерея 

По данным Reurters со ссылкой на Минздрав, в Индии третий день подряд фиксируют мировой рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки. За прошедший день в стране выявили 346,7 тыс. новых зараженных, умерли 2,6 тыс. человек.
23 апреля в стране зафиксировали 332 тыс. случаев заражения, а днем ранее — 314 тыс.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в Индии составило 16,6 млн. Страна находится на втором месте в мире по этому показателю, уступая только США. За весь период пандемии в Индии скончались 189,5 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Индия США Энтони Блинкен коронавирус COVID-19
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