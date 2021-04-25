Глава МИД ФРГ предостерег от курса на конфронтацию с Россией

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал вести диалог с Россией и воздержаться от курса на конфронтацию с Москвой. Об этом он заявил в эфире Tagesschau.

«Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы хотим вести диалог и иметь добрососедские отношения с Россией», — сказал Маас.

Глава немецкого МИД отметил, что никто не заинтересован в том, чтобы постоянные провокации и конфронтация привели к серьезным разногласиям. «И уж точно не мы здесь, в Европе», — добавил министр.

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