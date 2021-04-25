Первый самолет из России прилетел в Эстонию

Таллин, Эстония (Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press)

Первый рейс из России в Эстонию сел в аэропорту Таллина, следует из данных онлайн-табло: рейс «Аэрофлота» прилетел в 19:44 по местному времени (совпадает с мск). Возобновление полетов ранее анонсировало посольство Эстонии в Москве на своей странице в Facebook.

По началу полеты будут осуществляться только один раз в неделю по воскресеньям. При въезде в Эстонию все иностранные граждане (кроме стран ЕС) должны находиться в 10-дневной самоизоляции.

Однако категория иностранных граждан, которые могут посещать Эстонию, ограничена. Это могут быть родственники граждан страны, дипломатические работники или те, кто приезжают в страну по учебе или работе. Российским туристам въезд на территорию страны запрещен.

Международное авиасообщение России с другими странами было ограничено 22 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Постепенное снятие ограничений началось летом 2020 года.