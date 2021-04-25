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Пандемия коронавируса ,  
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Первый самолет из России прилетел в Эстонию

Таллин, Эстония
Таллин, Эстония (Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press)

Первый рейс из России в Эстонию сел в аэропорту Таллина, следует из данных онлайн-табло: рейс «Аэрофлота» прилетел в 19:44 по местному времени (совпадает с мск). Возобновление полетов ранее анонсировало посольство Эстонии в Москве на своей странице в Facebook.

По началу полеты будут осуществляться только один раз в неделю по воскресеньям. При въезде в Эстонию все иностранные граждане (кроме стран ЕС) должны находиться в 10-дневной самоизоляции.

Однако категория иностранных граждан, которые могут посещать Эстонию, ограничена. Это могут быть родственники граждан страны, дипломатические работники или те, кто приезжают в страну по учебе или работе. Российским туристам въезд на территорию страны запрещен.

Россия ограничила полеты в Турцию и закрыла авиасообщение с Танзанией
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Международное авиасообщение России с другими странами было ограничено 22 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Постепенное снятие ограничений началось летом 2020 года.

С 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с шестью странами — Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Накануне Россия договорилась о возобновлении авиасообщения с Египтом. Кроме того, Россия имеет авиасообщение с Киргизией, Белоруссией, Азербайджаном, Арменией, Вьетнамом, Индией, Китаем, Финляндией, Сингапуром и Грецией.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за роста числа заболевших в этих странах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Россия Эстония авиасообщение полеты коронавирус
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