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Власти Москвы начали проверку после видео с издевательствами в больнице

Фото: lea_leonova_ / Instagram
Фото: lea_leonova_ / Instagram

Департамент здравоохранения Москвы начал проверку после публикации видео с издевательствами из Городской клинической больницы им. Иноземцева. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ведомства.

«По данному факту были незамедлительно начаты мероприятия ведомственного контроля, на место выехала служба медицинской инспекции и представители департамента здравоохранения для выяснения всех обстоятельств», — говорится в сообщении.

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Главного врача вызвали в больницу. В результате проверки виновные в происшествии сотрудники будут уволены, а к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры. «Подобные действия медицинского персонала недопустимы», — отметили в депздраве.

Видео с издевательствами над пожилой пациенткой появилось в Telegram-канале Mash. О проверке ранее сообщил РБК главврач Александр Митичкин. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ситуации.

больница Москва новости издевательство
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